Plongeon : les Russes en or, les Canadiens 9es au 3 m synchronisé masculin

Les Ukrainiens Oleg Kolodiy et Illyha Kvasha (429,99) ont complété le podium.

Il a fallu attendre le tout dernier saut de la finale pour connaître le classement. La pression était sur Cao et Xie, qui, après avoir quelque peu raté leur cinquième saut, se devaient d’être parfaits pour faire mieux que Kuznetsov et Zakharov.

Dès que les plongeurs chinois eurent touché l’eau, les Russes se sont enlacés. Les notes données quelques secondes plus tard par les juges ont confirmé leur pressentiment : ils étaient les nouveaux champions du monde de la discipline.

#Plongeon - Les Canadiens Gagné et Imbeau-Dulac terminent 9es au 3m synchro; voici le résumé de leur sauts#FINA#FINABudapest2017 pic.twitter.com/9hSUY0uEV7 — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 15 juillet 2017

De leur côté, les Canadiens ont connu des difficultés au milieu de leur programme. Ils étaient désynchronisés dans l’exécution de leurs troisième et quatrième sauts. Par la suite, avec l’espoir d’un podium envolé, Gagné et Imbeau-Dulac ont repris du poil de la bête et ont présenté aux juges des figures plus convaincantes pour clore l’épreuve.

Le matin, en qualifications, le duo avait fait mieux avec une 4e place. Les Chinois avaient quant à eux coiffé les Russes au moment de cette première séance de la journée.

Un résultat satisfaisant pour les Canadiens au 10 m mixte

Les plongeurs canadiens Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray Photo : Reuters/David Balogh

Les Canadiens Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray ont pris le 5e rang de la finale du plongeon de 10 m synchronisé mixte, samedi, aux Championnats mondiaux de la FINA, à Budapest. Les Chinois Ren Qian et Lian Junjie ont dominé leurs adversaires et terminent aisément en 1re place.

Accumulant 352,98 points avec leurs cinq plongeons, les gagnants n’ont laissé aucune chance aux Britanniques Lois Toulson et Matthew Lee (323,28) et aux Nord-Coréens Kim Mi-rae et Hyon Il Myong (318,12), qui complètent le podium.

Ren et Lian ont d’ailleurs réussi le meilleur plongeon à chacune des cinq rondes de la compétition

Benfeito et Zsombor-Murray se sont pour leur part particulièrement démarqués avec leurs 2e et 4e sauts. Leur score total de 307,80 leur a permis de devancer les Japonais Minami Itahashi et Kazuki Murakami par six petits centièmes de point.

Les 17es Championnats mondiaux de la FINA sont présentés dans le tout nouveau complexe aquatique de Budapest, en Hongrie.