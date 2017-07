La fanfare de l'armée française entonne du Daft Punk au défilé du 14 Juillet

Devant un Emmanuel Macron visiblement amusé et un Donald Trump de glace, la fanfare a offert un pot-pourri de certaines des pièces les plus connues du duo français, dont Harder, Better, Faster, Stronger et Get Lucky, pièce tirée du dernier album du groupe, Random Access Memories, paru en 2013.

La vidéo de la prestation a depuis fait le tour des réseaux sociaux.

Invité d’honneur du président Macron, Donald Trump a assisté au défilé militaire en sa compagnie sur les Champs-Élysées.

La dernière présence d’un président américain remontait à 1989, alors que le président George H. W. Bush avait accepté l’invitation de son homologue François Mitterrand à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française.

Les festivités du 14 Juillet se sont déroulées cette année sous haute surveillance à Paris, où près de 11 000 policiers et gendarmes, dont 3500 pour assurer la sécurité du défilé, ont été mobilisés pour l’événement.