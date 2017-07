Tour de France : Barguil célèbre en grand, Aru reste en jaune

Barguil a gagné le sprint à Foix au terme des 101 kilomètres.

Détenteur du maillot à pois de meilleur grimpeur, le cycliste de Team Sunweb a eu le dessus sur les trois autres coureurs avec qui il s’était enfui : Nairo Quintana, Alberto Contador et Mikel Landa.

Le cycliste de 25 ans donnait ainsi à la France son quatrième succès d’étape depuis le début.

« J'avais de super jambes », s'est exclamé le Breton, vainqueur pour la première fois sur le Tour. Dimanche dernier, il avait été battu de justesse par le Colombien Rigoberto Uran après examen de la photo d'arrivée à Chambéry.

« Je prends du plaisir comme jamais sur mon vélo, à attaquer comme je le faisais en amateur », a-t-il ajouté.

Landa (Sky), coéquipier de Chris Froome, est celui qui a réussi la plus belle opération du jour. L’Espagnol a repris 1 min 46 s au meneur et se positionne maintenant au 5e rang avec un retard de 69 secondes.

Au terme de cette seconde journée dans les Pyrénées, Aru a gardé la tête du classement général qu’il avait ravie la veille à Froome. Les deux hommes ont fini la journée en même temps, si bien que l’Italien n’a pu accroître sa priorité de six secondes sur le Britannique.

Fabio Aru Photo : Reuters/Christian Hartmann

Romain Bardet et Uran ont terminé dans le groupe du maillot jaune et restent, respectivement, à 25 et 35 secondes d'Aru.

Samedi, la 14e étape, longue de 181,5 km, reliera Blagnac à Rodez.