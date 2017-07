Elon Musk rachète X.com

X.com est en réalité le nom de la deuxième entreprise fondée par Elon Musk, qui possède aujourd’hui Tesla et Space X. Cette petite compagnie a rapidement grossi pour devenir PayPal en 2001, à la suite d’une fusion avec Confinity. Toutefois, en vendant ses parts dans PayPal, en 2002, Elon Musk s’est aussi séparé des droits associés à X.com.

L’entrepreneur en série a racheté ce nom de domaine à PayPal le 5 juillet dernier, a rapporté le blogue spécialisé Domain Investing avant que Business Insider confirme l’information auprès de PayPal.

Elon Musk est connu pour sa propension à démarrer de nouvelles entreprises, mais on ne sait pas pour l’instant à quoi lui servira X.com. La lettre X semble toutefois lui être très chère, puisqu'elle est accolée à l’un de ses modèles de voitures, la Tesla Model X, ainsi qu’à son entreprise d’exploration spatiale Space X.

Le principal intéressé s’est exprimé lundi sur Twitter pour confirmer l’information. « Merci à PayPal de me permettre de racheter X.com! Je n’ai pas de plan pour le moment, mais [ce nom de domaine] a une grande valeur sentimentale pour moi. »

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.