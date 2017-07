Une pénalité fait perdre 1 million de dollars à une supportrice

Il pourrait s’agir de la pénalité la plus coûteuse de l’histoire de la Ligue canadienne de football (LCF).

Lorsque le joueur des Argonauts Martese Jackson a effectué un retour de botté de 74 verges jusque dans la zone payante, Karen Kuldys, une Winnipégoise, était dans la course pour gagner le gros lot.

Une pénalité pour blocage illégal a annulé le jeu et empêché du même souffle Karen Kuldys de remporter la cagnotte.

Mon coeur est tombé, et je me suis dit : "Oh, mon Dieu! Combien de fois vais-je me retrouver aussi près de remporter un million de dollars?" C’est une blague! Mon cœur est serré rien qu'en y pensant en ce moment.

Karen Kuldys