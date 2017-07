Bottas le plus rapide, Vettel derrière son pare-brise à Silverstone

Le Finlandais a été le plus rapide des deux pilotes Mercedes-Benz avec un chrono de 1 min 29 s 106/1000 en pneus tendres. Il a devancé son coéquipier de 78 millièmes de seconde.

Max Verstappen et Daniel Ricciardo (Red Bull) ont suivi à 498 et 836 millièmes respectivement, mais en pneus super tendres. Ils ont devancé les pilotes Ferrari Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel, également en super tendres.

L'Allemand a fini la séance de travail de 90 minutes à 1,4 seconde de Bottas.

Valtteri Bottas Photo : Getty Images/ANDREJ ISAKOVIC

Les pilotes de l'équipe Williams se sentent plus à l'aise à Silverstone. Felipe Massa a fait le 9e temps (+1,89 s) et Lance Stroll le 15e (+2,57 s), les deux en pneus tendres. Ils ont donc encore une bonne marge de manoeuvre.

En début de matinée, Vettel a été le premier pilote à tester le pare-brise de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), nouveau système de protection du cockpit.

C'est un bouclier transparent en polycarbonate entourant le pilote sur trois côtés (avant, gauche et droite).

Un pare-brise qui rappelle celui de la Ferrari F1 246 Dino de la saison 1958.

Ferrari F1 246 Dino de la saison 1958 Photo : Ferrari / GPH

La FIA veut imposer un système de protection du cockpit aux équipes en 2018.

Elle penche pour un pare-brise plutôt que pour un arceau de protection de type Halo, déjà testé par les équipes.

Vettel a indiqué que la vision était légèrement floue à travers le plexiglas. Cela vient apparemment du fait que le pare-brise était simplement vissé sur la carrosserie. Quand il fera partie intégrante de la coque (dessiné et moulé), ce problème disparaîtra.

Des tests plus poussés auront lieu à Monza dans le cadre du Grand Prix d'Italie.

Résultats de la première séance d'essais libres :