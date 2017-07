Les prix Emmy font une large place à la diversité 

D’Aziz Ansari (Master of None) à Uzo Aduba (Orange is the New Black), en passant par Tracee Ellis Ross (Black-ish) et Donald Glover (Atlanta), ces actrices et acteurs incarnant la diversité culturelle sont nombreux à être nommés. Le site Deadline en a recensé 27, du jamais vu. Ils étaient 21 en 2016.

C’est même la troisième année consécutive que les prix Emmy établissent une nouvelle référence en la matière, précise le site Entertainment Tonight.

Outre les acteurs, Atlanta, Black-ish et Master of None font partie cette année des finalistes dans la catégorie de la meilleure série comique. Ces fictions centrent une partie de leur propos sur les questions d’identité et d’appartenance à une communauté (noire pour Atlanta et Black-ish, indienne pour Master of None).

Aziz Ansari dans « Master of None ». Photo : Associated Press/Netflix

Le nouveau record aux prix Emmy survient quelques mois après que les Oscars se sont aussi distingués en la matière. Qualifiés de « trop blancs » les années précédentes, les prix les plus prestigieux du cinéma ont vu le sacre de Moonlight, long métrage sur l'enfance chaotique d'un jeune noir homosexuel, dans la catégorie du meilleur film.

Par ailleurs, l’un des comédiens de Moonlight, Mahershala Ali, a reçu la statuette du meilleur acteur de soutien, tandis que, du côté des seconds rôles féminins, les votants ont porté leur choix sur Viola Davis (pour Fences). Cette dernière était devenue, en 2015, la première actrice noire à recevoir le prix Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Viola Davis aux prix Emmy en 2015. Photo : Reuters/Lucy Nicholson

Son discours de remerciement avait alors marqué les esprits. « La seule chose qui sépare les femmes de couleur des autres, ce sont les opportunités. Vous ne pouvez pas gagner un Emmy pour des rôles qui n’existent pas », avait martelé celle qui interprète une avocate manipulatrice dans How to Get Away With Murder, de nouveau nommée cette année.