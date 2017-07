« Je me bats avec ma dépendance, publiquement, depuis trop longtemps » - Shia LaBeouf

Dans le message publié sur son compte officiel, Shia LaBeouf dit avoir profondément honte de ce comportement, qu’il estime inexcusable. Dans cette autocritique, il dénonce notamment son « irrespect complet pour l’autorité (qui) est au mieux problématique, au pire complètement destructeur ».

Je me bats avec ma dépendance, publiquement, depuis trop longtemps. Je suis en train de faire le nécessaire pour parvenir à rester sobre et j’espère qu’on pourra me pardonner mes erreurs.

Shia LaBeouf