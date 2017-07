Ferrari essaie le pare-brise de la FIA à Silverstone

Ce sytème de protection du cockpit, sur lequel travaille la FIA, sera testé pour la toute première fois en piste vendredi matin lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Vettel sera le premier à rouler avec ce dispositif, destiné à renforcer la protection de la tête des pilotes.

Il s'agit d'un nouveau pas dans sa phase de développement, alors que la FIA avait travaillé en 2016 sur le système Halo, beaucoup moins esthétique que le pare-brise.

La FIA a toujours l'intention d'imposer aux équipes en 2018 un système de protection du pilote. Le Halo reste envisagé si jamais le pare-brise ne convient pas.

Le pare-brise, conçu par une entreprise italienne spécialisée, a été monté uniquement sur la SF70H du pilote allemand pour ce week-end. Il est prévu un autre test, plus complet, à Monza dans le cadre du Grand Prix d'Italie.

L'équipe Red Bull avait présenté en 2016 sa propre version du pare-brise, l'Aeroscreen.

Le patron de l'équipe a souligné qu'il fallait être prudent.

« Ce pare-brise soulève bien des questions. Je ne suis pas certain qu'il ait subi tous les tests qu'ont subi l'Aeroscreen et le Halo, a indiqué Christian Horner, et il faut voir comment il se comporterait en cas de catastrophe (NDLR: en cas de tonneau par exemple).

« Je ne voudrais pas qu'on nous l'impose sans avoir fait tous les tests nécessaires », a averti M. Horner.