« C'est un super circuit à conduire » - Lance Stroll

Le Canadien tentera de marquer des points dans une quatrième course d'affilée.

Stroll a réussi à marquer un point en Autriche il y a une semaine, avec sa 10e place, après un week-end très difficile pour l'équipe.

La configuration du circuit de Silverstone devrait plaire un peu plus à la Williams FW40.

« C'est un super circuit à conduire, a expliqué Stroll, jeudi, dans le paddock. C'est vraiment rapide, il y a un peu tout, il y a des bons freinages, il y a des [virages] rapides, il y a des longues lignes droites alors on peut dépasser. C'est vraiment un super circuit ici. »

C'est d'ailleurs à Silverstone que Stroll avait disputé ses trois premières courses de F3 en 2015. Il avait fini 4e de la deuxième course du week-end, le 11 avril.

Après la déception de Spielberg, avec une 18e position en qualification du Grand Prix F1 d'Autriche, l'équipe Williams veut offrir une voiture plus compétitive à ses deux pilotes.

Il n'y a eu que quelques jours entre les deux rendez-vous, mais l'équipe a analysé ce qui avait coincé sur le petit circuit autrichien.

« On a une bonne idée de ce qui s'est passé en Autriche, a dit Stroll sans aller dans les détails, et on va faire ce qu'on peut pour faire mieux cette fin de semaine. »

Ce Grand Prix de Grande-Bretagne a commencé par une grande fête mercredi organisée dans les rues de Londres. Un rendez-vous très réussi avec les amateurs que les pilotes ont beaucoup appréciée.

« C'était une bonne journée pour tout le monde, à Londres. Pour les amateurs, pour nous, c'était quelque chose de différent, a reconnu le Québécois.

« Ça donne une chance aux gens de voir les voitures de F1 en dehors des grands prix. Je pense que c'est bien, et j'espère qu'il y en aura plus de journées comme ça dans le futur », a conclu Lance Stroll.