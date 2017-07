Bourdais de retour en série IndyCar, mais pas en piste

Le Français a assisté à une conférence de presse jeudi en marge de la course torontoise, qui aura lieu ce week-end dans les rues autour de l’Exhibition Place.

Bourdais s’est fracturé le pelvis, une hanche et deux côtes lorsque sa voiture s’est désintégrée après avoir heurté le muret de sécurité de plein fouet à 365 km/h à la sortie du virage no 2 de l’Indianapolis Motor Speedway.

Accident du Français Sébastien Bourdais aux qualifications de l'Indianapolis 500

Vainqueur dans la Ville Reine en 2014, il aidera les recrues de l’équipe Dale Coyne Racing Ed Jones et Esteban Gutierrez. Bourdais avait fini 7e l’an dernier.

Le pilote de 38 ans marchait sans béquilles et a affirmé avoir pris de l’avance dans son processus de rééducation. Il n’a pas écarté un retour en piste d’ici la fin de la saison.

Les essais libres auront lieu vendredi et seront suivis de la séance de qualifications, samedi, et de la course, dimanche.