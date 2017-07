Leonard Cohen, Lisa LeBlanc et Gord Downie parmi les finalistes au Polaris

Les albums de trois noms importants de la musique pop canadienne, Drake, The Weeknd et Carly Rae Jepsen, ont été écartés.

Deux vétérans, le regretté Leonard Cohen et Gord Downie (de même que son groupe The Tragically Hip), sont sélectionnés pour leur album respectif : You Want It Darker et Secret Path (Man Machine Poem pour The Tragically Hip).

Les finaliste au prix Polaris 2017 A Tribe Called Red – We Are The Halluci Nation

BADBADNOTGOOD – IV

Leonard Cohen – You Want It Darker

Gord Downie – Secret Path

Feist – Pleasure

Lisa LeBlanc – Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

Lido Pimienta – La Papessa

Tanya Tagaq – Retribution

Leif Vollebekk – Twin Solitude

Weaves – Weaves

Trois des albums en lice portent sur les mauvais traitements subis par les Autochtones au Canada : Secret Path, de Gord Downie, Retribution, de Tanya Tagaq (lauréate du Polaris en 2014 pour Animism), et We Are the Halluci Nation, d’A Tribe Called Red.

L’Acadienne Lisa LeBlanc figure, elle aussi, sur la liste pour son album en anglais Why You Wanna Leave, Runaway Queen?, tout comme le Québécois Leif Vollebeck pour Twin Solitude.

Le gagnant du Polaris, remis depuis 2006, est désigné par des journalistes musicaux, des blogueurs et des animateurs de partout au pays. Le lauréat, qui recevra une bourse de 50 000 $, sera connu le 18 septembre prochain lors d’un gala à Toronto.

Kaytranada, Arcade Fire, Feist, Patrick Watson et Karkwa ont remporté ce prix par le passé.