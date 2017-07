Le nouveau film de Denis Côté en première mondiale à Locarno

Il s'agit d'une cinquième sélection officielle pour Denis Côté au Festival de Locarno, qui en est à sa 70e année. Le festival suisse demeure parmi les plus prestigieux d'Europe.

Voici la bande-annonce de Ta peau lisse :

Ta peau lisse est le dixième long métrage du réalisateur de Bestiaire, Vic+Flo ont vu un ours et Boris sans Béatrice.

Entre documentaire et fiction, Ta peau lisse s'intéresse à un groupe de six hommes forts et culturistes dont la vie est centrée sur l'entraînement et la discipline.

Il s'agit d'une coproduction entre le Canada, la France et la Suisse. Le film prendra l'affiche au Québec en décembre.

Si la carrière internationale de Denis Côté est souvent associée le Festival du film de Berlin - où il a décroché l'Ours d'argent en 2013 pour son film Vic + Flo ont vu un ours -, le cinéaste n'est pas étranger à Locarno. Il y a sept ans, avec son long métrage Curling, il y avait remporté Léopard d'argent de la meilleure réalisation. L'acteur Emmanuel Bilodeau avait pour sa part récolté le prix d'interprétation masculine.

Le Festival du film de Locarno se déroulera du 2 au 12 août prochain.