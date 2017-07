Tour de France : la 12e étape à Bardet, le maillot jaune à Aru

Attaqué dans les quelques derniers 300 mètres de l'ascension finale, et malgré la présence de son partenaire de l'équipe Sky Mikel Landa, Froom n'a pu suivre le rythme dicté par Bardet, Rigoberto Uran et Aru qui l'ont devancé, dans cet ordre, par 22 secondes.

Résultat, Fabio Aru, qui chevauche le vélo québécois Argon 18, mène maintenant le classement avec une avance de 6 secondes sur Froom, qui a pris le 7e rang, jeudi.

C'est vraiment une des choses les plus belles qui peuvent arriver dans la vie que de porter le maillot jaune sur le Tour de France, je ne l'aurais jamais imaginé. C'est sûr que cela ne sera pas facile (de le conserver, avec l'abandon de plusieurs coéquipiers) mais les autres seront là, ils sont très forts. On va faire tout notre possible pour le garder. Romain est parti au bon moment, moi j'ai essayé l'attaque à 350 m, j'ai pu écrémer un peu derrière moi mais après Romain a été très fort et il a gagné. Le Tour est encore long, demain sera une journée encore très importante, une étape assez dangereuse et difficile, les étapes courtes montrent parfois qu'elles écrèment encore plus.

Fabio Aru