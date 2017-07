Des joueurs forcés de changer de sous-vêtements à Wimbledon

Mercredi, le hongrois Zsombor Piros et le Chinois Wu Yibing, favoris du double, ont dû interrompre leur match quand l’arbitre a remarqué qu’ils portaient des sous-vêtements noirs.

Le scénario s’est reproduit jeudi avec l’Autrichien Jurij Rodionov en simple. Il a remporté son match de troisième tour.

Dans le cas de Rodionov, l’arbitre de chaise lui a demandé de baisser son short pour vérifier la couleur de ses sous-vêtements.

Les trois joueurs ont quitté la surface de jeu, se sont changés et ont pu reprendre l’action.

I've never been more popular among British reporters here than when I started talking about underwear...here's the first check... #Wimbledon pic.twitter.com/rrppYa2eoE