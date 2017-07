Une Japonaise rêve de vagues et d'or à Tokyo

Kawai est 27e au classement de la division 2 de la WSL et se met à rêver d'un podium olympique, comme le surf fera son entrée dans le programme des Jeux.

« Je n'aurais jamais imaginé pouvoir remporter une aussi grande compétition », a-t-elle expliqué à l'AFP.

Elle est la première Japonaise à gagner une épreuve de cette catégorie, malgré une entorse à la cheville.

« C'était comme un rêve, j'ai mis du temps à le réaliser. Gagner à Tsurigasaki, où je surfe chaque jour, c'était génial. J'ai pu avoir un avant-goût des Jeux, et je suis certaine que cela me donnera un avantage. »

« Les vagues au Japon sont plutôt petites, ce qui facilitera la tâche des athlètes japonais », souligne la surfeuse de 1,60 m (5 pi 3 po).

Elles sont trois Japonaises à rêver de podium en 2020 : Hinako Kurokawa, Rina Kitazawa et Minori Kawai.

Avec sa victoire à Chiba, Kawai peut envisager d'entrer en division 1 en 2018.

La jeune femme s'entraîne quatre heures par jour et aborde chaque compétition avec un grand sérieux, consciente que voyager dans le monde à son âge est un privilège.

Minori Kawai Photo : WSL / STEVE ROBERTSON

Elle pratique le surf depuis l'âge de 7 ans. Elle combine vitesse d'exécution et grâce, dit-on dans le milieu, mais elle doit sans cesse lutter contre ses phobies.

« Un jour, lorsque je surfais en Australie, j'ai aperçu une nageoire dorsale, et j'ai pensé : "Oh oh, je vais me faire avaler" », raconte-t-elle.

C'était un dauphin, mais la peur des requins est là, et des vagues aussi.

La mer peut être effrayante. Quand tu te retrouves seule face à d'énormes vagues, parfois tu te dis que tu vas mourir. Minori Kawai

Le surf fera son entrée aux Jeux à Tokyo en 2020. Il y aura 40 athlètes, avec en tête les grandes nations du surf : États-Unis, Australie et Brésil.

Dans l'archipel japonais aussi, on se réjouit.

« C'est incroyable que les Jeux olympiques viennent au Japon, avec le surf comme nouveau sport », dit l'athlète de 16 ans.

« Ce sera quasiment l'âge parfait pour moi, donc j'ai vraiment de la chance, admet-elle. Quand je surfe, je me prends parfois à rêver à une médaille olympique, l'or évidemment », a conclu Minori Kawai.