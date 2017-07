Le duo Benfeito-McKay à l’épreuve des Championnats du monde

Q. Meaghan, un an après les Jeux olympiques de Rio, tu plonges aux mondiaux en synchro avec une nouvelle partenaire. Que retiens-tu de cette saison de transition?

L’année a été assez difficile avec les changements de partenaires. Maintenant, ça va bien. Je suis plus motivée qu’au mois de janvier. J’ai eu de la misère quand Roseline [Filion] a annoncé sa retraite.

Mais ça m’a permis de passer à autre chose, de me concentrer sur moi, de trouver comment je fonctionne toute seule et pas seulement avec Roseline.

J’ai accepté le fait que Roseline n’est plus là. Je plonge avec Caeli maintenant. On a eu une bonne saison.

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont terminé dans le top 4 dans les six étapes de Série mondiale et grands prix auxquels elles ont pris part en 2017. Elles ont décroché l’argent au Grand Prix de Rostock en février et à la Série mondiale de Kazan en mars.

Q. Caeli, comment vis-tu ton partenariat avec Meaghan?

Meaghan et Roseline, c’était un partenariat, mais aussi une amitié. Je ne suis pas Roseline. Je suis ici pour quelque chose de nouveau, pour montrer que je peux former une bonne équipe avec Meaghan.

Je n’ai pas l’impression de remplacer Roseline. C’est une nouvelle occasion pour une nouvelle équipe.

J’essaie d’amener de l’optimisme et de l’énergie, de motiver Meaghan parce que je sais que c’est difficile pour elle d’être la vétérane qui doit m’enseigner des choses.

Meaghan est jeune dans son cœur et très forte mentalement. C’est toute une compétitrice.

Q. Meaghan, comment accompagnes-tu Caeli dans ses premiers Championnats du monde?

J’essaie juste de lui dire que ça va bien aller, que peu importe le résultat, je serai contente si elle donne son 100 %. Tant qu’on est heureuses et qu’on finit avec le sourire...

J’espère que ça ne la stresse pas trop. J’essaie de lui dire que ce que j’ai vécu avec Roseline, ça appartient au passé et que ce que je vis avec elle maintenant, c’est ce qui compte.

Q. Quelle importance accordez-vous à ces Championnats du monde dans votre cheminement comme nouvelle équipe?

M.B. C’est important pour se situer comme nouveau duo, pour voir ce qu’on va devoir changer ou améliorer.

On a une bonne relation, on se parle beaucoup, mais l’année a été difficile parce qu’on apprend encore à se connaître.

C. M. L’important, c’est de construire. On y va pour prendre de l’expérience, avoir de bonnes sensations.

Meaghan Benfeito (gauche) et Caeli McKay Photo : Radio-Canada/Alain Décarie

Q. Quels sont vos objectifs en termes de résultats à Budapest?

M.B. On veut toujours être sur le podium, mais je ne veux pas parler d’un résultat précis, parce que je sais que ça va la stresser.

Elle sait qu’on est capable de monter sur le podium. Il faut juste exécuter nos plongeons comme à l’entraînement et finir l’épreuve avec un sourire.

C. M. Je me donne des objectifs pour chaque plongeon, rien de plus. Comme ce sont mes premiers mondiaux, je ne sais pas trop à quoi m’attendre.

Q. Sur quoi devez-vous encore travailler comme équipe?

M. B. On a 10 ans de différence, on n’est pas au même niveau. J’ai un peu plus d’expérience, j’essaie de l’aider. Elle doit aussi apprendre des choses par elle-même.

Se connaître un peu plus, ça va nous aider. Jusqu’à présent, ça va vraiment bien et on communique bien.

Ce qui va nous aider à l’avenir, ce sont nos plongeons individuels. C’était la même chose avec Roseline. Quand on n’était pas sur le podium, c’était parce que l’une ratait un plongeon individuel. Il faut se concentrer sur ça.

C. M. Je sais qu’on forme une bonne équipe, qu’on travaille bien ensemble. On ne doit pas trop s’en faire avec la synchronisation de nos plongeons. Il faut surtout penser à la qualité de notre technique et de nos entrées à l’eau.

Q. Meaghan, ta médaille de bronze au 10 m individuel aux Jeux de Rio a créé des attentes. Sens-tu une pression d’être sur le podium de cette épreuve à Budapest?

C’est sûr qu’il va y avoir de la pression, mais je ne le vois pas comme ça. Je vois ça comme une nouvelle année, une nouvelle saison.

Ma médaille aux Jeux m’a permis de me connaître un peu mieux. Je suis beaucoup plus constante que je l’étais à Rio. Je ne suis déjà plus la même plongeuse. Je pense différemment et je plonge différemment.

Radio-Canada Sports webdiffusera la finale du 10 m synchro féminin des Championnats du monde de Budapest à 12 h 20, dimanche.

Propos recueillis par Guillaume Boucher