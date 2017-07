Décès de Chuck Blazer, ancien haut dirigeant de la FIFA

« Nous avons la grande tristesse d'annoncer que notre client et ami, Chuck Blazer, est décédé », a indiqué Me Eric Comgold dans un communiqué dans lequel il ne précise pas les circonstances et les causes du décès.

Blazer, personnage haut en couleur et reconnaissable à sa barbe très fournie, souffrait depuis plusieurs années de graves problèmes de santé, dont un cancer du côlon.

« Ses fautes, pour lesquelles il a reconnu sa totale responsabilité, ne doivent pas faire oublier l'impact positif qu'a eu Chuck sur le football international », a rappelé l'avocat.

Ancien homme fort et grand argentier du football sur le continent américain, Blazer avait été suspendu à vie par la FIFA en juillet 2015 pour avoir accepté des pots-de-vin.