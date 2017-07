Les héros qui ont déjoué un attentat joueront leur propre rôle pour Clint Eastwood

Clint Eastwood ne pouvait pas se montrer plus réaliste, ni plus surprenant, dans son choix d'acteurs pour jouer les trois Californiens qui ont empêché une attaque terroriste dans un TGV français en 2015. Les héros ont en effet été choisis pour jouer leur propre rôle, selon ce qu'a annoncé le studio Warner Brothers.

Radio-Canada avec BBC et The Associated Press