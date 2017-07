Après Bakou, la F1 à Londres et à Copenhague?

C'est ce que croit le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner.

« Liberty Media a fait la promesse que la Grande-Bretagne gardera son Grand Prix, a dit Horner. La décision des propriétaires du circuit de Silverstone de fermer la porte à la F1 est une porte ouverte pour une course à Londres. Si l'événement de mercredi est un succès, ça pourrait donner des idées à Liberty Media. »

Les équipes de F1 ont fait un grand défilé mercredi soir dans les rues de Londres, après avoir invité des étudiants et des écoliers à rencontrer le personnel des équipes à Trafalgar Square.

Des étudiants font un changement de pneus sous les yeux de Jenson Button. Photo : Getty Images/Patrik Lundin

Rappelons que le British Racing Drivers' Club (BRDC), propriétaire du circuit de Silverstone, a annoncé avoir exercé sa clause de non-renouvellement après 2019, n'étant plus capable de payer la note.

Malgré des gradins pleins à Silverstone, le BRDC a accusé des déficits lors des deux dernières années.

Par ce geste, le groupe britannique tente de forcer une renégociation du contrat signé en 2009. Liberty Media n'apprécie pas, et accuse le BRDC de vouloir se faire de la publicité durant la semaine du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les Américains étudieraient la possibilité d'organiser une course à Londres dans le quartier des Docklands dans l'est de la capitale. Un quartier qui était abandonné dans les années 1980 et qui a été complètement revitalisé.

Les pilotes de F1 sur la scène centrale à Trafalgar Square Photo : Getty Images/Eamonn M. McCormack

Cette éventualité donne des idées à d'autres villes européennes.

La ville de Copenhague au Danemark a proposé sa candidature pour une course de F1 à partir de 2020, avec un circuit urbain à la clé.

C'est un consortium danois privé qui propose un circuit de 4,5 km qui passerait devant le Parlement, au palais Christiansborg, et emprunterait les deux ponts du centre-ville, Knippelsbro et Langebro.

Selon le journal Jyllands-Posten, l'architecte des circuits de F1, Herman Tilke, aurait visité la ville au printemps pour évaluer le tracé proposé.

« Ce serait fantastique, a réagi le Danois Kevin Magnussen. Ce serait aussi beau qu'à Bakou. Avec de longues lignes droites pour aller vite, et des parties plus techniques. Et surtout un décor incroyable. »