[VIDÉO] Gollum déclame du… Donald Trump

Regardez la vidéo à partir de 3 min 45 sec :

Si vous pensiez que les mots de Donald Trump représentaient le mal absolu, attendez de les entendre de la bouche de l’effrayant Gollum. Andy Serkis a accepté la proposition lancée par l’animateur Stephen Colbert.

L’acteur lui-même n’est jamais apparu dans les films du Seigneur des anneaux. En revanche, sa voix et son corps ont permis de créer un Gollum animé inoubliable pour de nombreux admirateurs.

Andy Serkis semble ne pas avoir oublié la position accroupie adoptée par l’ancien hobbit dont le corps et l’âme ont été abîmés par son obsession pour l’anneau magique, qu’il appelle son « précieux ». En équilibre sur son fauteuil, il a ainsi déclamé l’un des tweets antijournalistes de Donald Trump avec la voix du monstre.

Daté du 13 juin dernier, le message du président américain mentionnait ceci : « Les médias qui publient de fausses nouvelles n’ont jamais eu aussi tort ou n’ont jamais été aussi déloyaux. Ils publient des histoires volontairement erronées et citent des sources bidon pour poursuivre leur stratégie de haine. C'est triste! »

The Fake News Media has never been so wrong or so dirty. Purposely incorrect stories and phony sources to meet their agenda of hate. Sad!