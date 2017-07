Federer prend sa revanche sur Raonic à Wimbledon

En quête d’un huitième titre, la troisième tête de série n’a rien cédé à son rival pour atteindre sa 12e demi-finale à l’All England Club, un record.

Raonic n’a pas brisé le service de son adversaire, qui l'a réussi trois fois. Le Suisse a gagné 90 % des points lorsqu’il a placé sa première balle sur le terrain. Il a réussi 46 coups gagnants et n’a commis que 9 fautes directes. Et il n’a toujours pas perdu de manche. Dire qu’il fêtera ses 36 ans le mois prochain à Montréal.

L'Ontarien a poussé la troisième manche au jeu décisif, mais il n’aura finalement pas duré deux heures contre l’homme aux 18 titres du grand chelem, qui a été d’une précision surnaturelle par moments.

La sixième tête de série a particulièrement souffert au service dans les deux premiers tiers du match. Il n’a gagné que 40 % des points sur sa deuxième balle, dont à peine 13 % dans la deuxième manche. Ses 11 as, autant que son adversaire, n’ont pu lui donner un élan.

Federer affrontera en demi-finale le Tchèque Tomas Berdych, qui n’a plus battu Federer depuis le tournoi de Dubaï en 2013.

Journée fertile pour Branstine

Du côté des juniors, Carson Branstine, 6e tête de série, a vaincu Mai Hontama (no 12) en deux manches de 6-4 et 6-2 pour atteindre les quarts de finale.

Jamais en difficulté contre la Japonaise, qui n’a pas pu imposer sa première balle au service (48 % de points gagnés), Branstine a rendez-vous avec l’Américaine Claire Liu, troisième tête de série, au tour suivant.

La Canadienne a également amorcé son tournoi en double du bon pied avec l’Ukrainienne Marta Kostyuk. Premières têtes de série, Branstine et sa partenaire ont battu les Britanniques Maria Budin et Eliz Maloney 6-2 et 6-1 en 46 petites minutes.

L’autre Canadien en action, Daniel Nestor, a subi la défaite au troisième tour du double mixte avec la Slovène Andreja Klepac. Les 11es têtes de série ont perdu en trois manches de 6-4, 6-7 (4/7) et 7-5 contre l’Américaine Nicole Melichar et l’Allemand Andre Begemann.