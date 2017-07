Le champion Murray tombe à Wimbledon

Grand vainqueur en 2013 et en 2016, Murray est une fois de plus tombé en quarts de finale un an après avoir triomphé chez lui. Son adversaire, 24e tête de série, atteint les demi-finales d’un tournoi du grand chelem pour la première fois de sa carrière en simple.

Visiblement souffrant, le champion en titre a néanmoins tenu bon 2 h 41 min au bout desquelles les statistiques accordent un net avantage à Querrey. As (27 contre 8), points au filet (30 contre 12), bris de service (8 contre 3), coups gagnants (70 contre 33), tout y est.

Le jeu de Querrey a progressé constamment au fil des deux premières manches. Murray, pour sa part, n’a pu tenir le rythme, particulièrement au service. Il a été brisé à deux reprises en deuxième manche.

Lui-même victime d’un bris dès l’ouverture de la troisième manche, Querrey a résisté par la suite pour finalement rendre la pareille à Murray lorsque ce dernier servait pour prendre l’avance deux manches à une.

Le jeu décisif a toutefois penché du côté du Britannique après que son adversaire, au filet, eut expédié la balle directement dans ses mailles en tentant un coup gagnant en apparence facile qui aurait égalisé le pointage à 2-2.

Mais le grand Américain ne s’est pas laissé abattre. Deux manches expéditives ont montré un Murray affaibli, incapable de se déplacer comme d’habitude, et un Querrey intraitable qui s’est servi de sa puissance comme d’une arme fatale.

L’Américain affrontera le Croate Marin Cilic dans sa demi-finale. La 7e tête de série a battu le Luxembourgeois Gilles Muller en cinq manches de 3-6, 7-6 (8/6), 7-5, 5-7 et 6-1.

Plus de détails à venir.