Pressé de rentrer chez lui, Joyon bat le record de l'Atlantique

À 61 ans, le navigateur a ajouté un nouveau record sur sa longue liste d'exploits en mer, mais c'est le premier record en solitaire sur ce bateau : le maxi trimaran Idec Sport, jusque-là dédié aux performances en équipage.

En janvier, il avait pulvérisé le record du tour du monde en équipage (40 jours) avec ce géant des mers.

Après une course transatlantique en équipage entre Saint-Nazaire et New York, Joyon avait envie de faire connaissance en solo avec son multicoque, sur lequel il navigue depuis octobre 2015. La machine de 15 tonnes n'a été que très peu au service d'exploits en solo.

Sans s'y être préparé ni avoir calculé de fenêtre météorologique, Joyon a relié New York au cap Lizard (sud-ouest de l'Angleterre) en 5 jours 2 heures 7 minutes. Il a amélioré son propre record, jamais tombé en quatre ans (5 j 2 h 56 min avec son ancien bateau).

Et dire qu'un marin français, Thomas Coville (Sodebo), est actuellement à New York, et attend une météo favorable dans l'espoir de faire la traversée en moins de 5 jours.

« J'ai quitté New York dans la précipitation. Je n'ai même pas eu le temps de m'occuper du ravitaillement. J'ai juste pu acheter quelques oeufs et des bananes. Quant à la nourriture du bord, les gars avaient tout mangé durant la traversée », a-t-il raconté à son arrivée.

« J'étais heureux d'arriver, car les dernières 24 heures ont été très éprouvantes, a-t-il admis. Mes pilotes automatiques fonctionnant mal, j'ai dû barrer en permanence ces dernières 24 heures. »

Aventurier et joueur, Joyon a réussi son pari en s'offrant un nouveau record, six mois après celui du tour du monde en équipage.

C'est en effet avec ce même bateau, un maxi trimaran de 31,50 m vieux de 11 ans, qu'il a pulvérisé de 5 jours le record du tour du monde en équipage (Trophée Jules Verne), le 26 janvier, pour le porter à 40 j 23 h 30 min à la troisième tentative.

Francis Joyon est un marin redoutable au physique imposant. Il est entré dans l'histoire de la course au large en devenant le premier navigateur à réaliser un tour du monde en solitaire en multicoques sans escale, en 2004, avec un temps de 72 j 22 h 54 min.