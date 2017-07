Gold Cup : un pavé dans la mare signé Florent Malouda

Malouda, nommé capitaine pour cette rencontre, est resté discret lors de la première période dominée par le Honduras, mais les deux équipes ont regagné les vestiaires à égalité 0-0.

Le milieu de terrain de 37 ans est au coeur d'un imbroglio entre la Ligue de football guyanaise et la CONCACAF. L'ancien de Lyon et de Chelsea a déjà porté 80 fois le maillot de l'équipe de France et ne peut théoriquement pas représenter une autre sélection, selon le règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Sauf que la FIFA ne reconnaît pas la Guyane. Saisie par la CONCACAF à propos du cas Malouda, la FIFA avait rappelé que c'était à l'instance qui organise la Gold Cup de prendre ce genre de décision.

Durant la semaine, le président de la confédération, le Canadien Victor Montagliani, avait rappelé que son organisation respectait les règles très claires de la FIFA.

Selon le règlement de l'épreuve, une équipe qui utilise un joueur non permis est sanctionnée d'une défaite sur tapis vert par le score de 3-0. La Guyane participe pour la première fois de son histoire à la Gold Cup, épreuve biennale qui oppose 12 sélections nationales.