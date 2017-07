Stranger Things : une date de sortie et de nouvelles images de la deuxième saison

Netflix en a profité pour dévoiler de nouvelles images des épisodes à venir, dont l'histoire de déroulera lors de l'Halloween en 1984.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) 11 juillet 2017

La description de la deuxième saison est prometteuse : « C'est l'année 1984 et les résidents d'Hawkins, en Indiana, se remettent de l'horreur de Demogorgon et des secrets du laboratoire. Will Byers a été rescapé, mais une entité encore plus sinistre menace ceux qui ont survécu. »

Cette nouvelle saison comprendra neuf épisodes, soit un de plus que la première saison. Matt et Ross Duffer, les créateurs, la signeront. L'équipe de production sera également de retour.

Les épisodes de la première saison de Stranger Things, une des révélations de la télévision américaine en 2016, ont été vus en moyenne par 14,07 millions d'adultes âgés de 18 à 49 ans, selon la firme Symphony.

La série met en vedette Winona Ryder, David Harbour, Matthew Modine, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin. L'acteur Sean Astin, connu pour son rôle de Sam dans Le seigneur des anneaux, se joint à la distribution.

Netflix avait dévoilé les premières images lors du match du Super Bowl en février dernier. Le clip commençait par ce qui semblait être une publicité des années 1980, avant de présenter quelques scènes.