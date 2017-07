Le Canada champion U-19 : ne parlez pas d’un miracle

Je ne parlerais pas d’un miracle. C’est le résultat de plusieurs années de travail acharné. Nous ne pensions pas que nous étions déjà à ce niveau. Roy Rana, entraîneur-chef de l'équipe canadienne junior de basketball

Sur papier, la formation canadienne s’amenait au Caire avec une bonne équipe certes, mais loin des puissances mondiales que sont les États-Unis et l’Espagne.

« Nous n’avions pas toutes les ressources à notre disposition, explique l'entraîneur de la formation canadienne. Il nous manquait plusieurs joueurs qui étaient avec nous pour le tournoi de qualifications, dont quelques-uns du Québec. Mais le groupe que nous avions au Caire a été formidable. »

En perdant face à l’Espagne en qualifications, le Canada se retrouvait dans le même groupe que les États-Unis, un défi colossal.

« La perception était que nous ne pouvions pas aller si loin, affirme l’entraîneur. Aller en finale, avant le début du tournoi, était réaliste, mais quand nous avons perdu contre l’Espagne, ça nous mettait du côté du tableau des Américains. Le défi allait être d’autant plus grand. »

Après leur victoire en demi-finale contre les Américains, les Canadiens pouvaient maintenant espérer remporter la finale.

« Il n’y avait aucun doute que nous pouvions battre l’Italie. »

R.J. Barrett comparé à un joueur de la NBA

Le garde de 17 ans a trouvé le moyen de briller sur la plus grande scène de sa carrière.

Barrett a inscrit 18 points et 12 rebonds dans la victoire face à l’Italie et a été nommé joueur le plus utile du tournoi.

Les experts voient le jeune homme de 17 ans comme un espoir de premier plan au repêchage 2019 de la NBA.

Il a toutes les qualités pour devenir une étoile. Roy Rana, entraîneur-chef de l'équipe canadienne junior de basketball

R.J. Barrett (no 6) Photo : Canada Basketball

Selon son entraîneur, il s’est démarqué face à des joueurs plus matures et plus développés physiquement.

« C’est un joueur gaucher qui est capable de se rendre au panier et marquer, fait remarquer Roy Rana. Mais sa plus grande qualité, celle qui est la plus sous-estimée, c'est son habilité à passer. Quand il distribue le ballon, les autres joueurs autour de lui deviennent meilleurs. »

(D'après les informations de SImon Cremer)