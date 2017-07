Rick Tocchet à la barre des Coyotes de l'Arizona

Tocchet est ainsi devenu le 18e entraîneur-chef de l'histoire de la concession.

« Je suis très heureux d'être de retour dans l'organisation des Coyotes, a dit Tocchet. J'ai adoré jouer et diriger ici, et j'ai toujours considéré l'Arizona comme étant chez moi. Nous avons beaucoup de jeunes espoirs très talentueux et j'ai très hâte de commencer à travailler avec eux. »

L'ex-hockeyeur de 53 ans s'est joint aux Coyotes après avoir passé trois saisons à titre d'entraîneur adjoint avec les Penguins de Pittsburgh.

L'homme originaire de Scarborough, en Ontario, a commencé sa carrière d'entraîneur dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado. Il a été adjoint de 2002 à 2004.

Il a ensuite passé une saison à titre d'adjoint pour les Coyotes, en 2005-2006, avant d'accepter le même rôle avec le Lightning de Tampa Bay en 2008.

En tant que joueur, Tocchet a inscrit 440 buts et 512 mentions d'aide en 1144 matchs avec les Flyers de Philadelphie, les Penguins, les Coyotes, les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston et les Capitals de Washington.

Le Temple de la renommée et un emploi dans la LNH

Pour remplacer Tocchet, les Penguins ont embauché Mark Recchi comme entraîneur adjoint.

Recchi aura les mêmes tâches que Tocchet, c'est-à-dire s'occuper des attaquants et peaufiner l'avantage numérique avec Mike Sullivan.

L'homme de 49 ans a joué pour les Penguins, les Flyers, le Canadien, les Hurricanes de la Caroline, les Thrashers d'Atlanta, le Lightning et les Bruins.

Il sera intronisé au Temple de la renommée du hockey en novembre prochain.

Buchberger devient l'adjoint de Doug Weight chez les Islanders

Les Islanders de New York ont embauché Kelly Buchberger à titre d'entraîneur adjoint à Doug Weight.

Buchberger a agi à titre de vice-président responsable du développement des joueurs chez les Oilers d'Edmonton la saison dernière, après avoir été responsable du personnel sportif de l'équipe albertaine au cours des deux saisons précédentes. Il a aussi passé six saisons (2008-2014) à titre d'adjoint derrière le banc des Oilers.

Plus tôt mardi, le gardien de but Kristers Gudlevskis a accepté l'offre de contrat d'un an à deux volets des Islanders.

Gudlevskis avait été acquis du Lightning de Tampa Bay le 1er juillet, en retour de l'attaquant Carter Verhaeghe.