Williams, Muguruza et Konta dans le carré d'as à Wimbledon

Elle atteint le carré d'as du prestigieux tournoi pour la 10e fois de sa carrière.

La 10e tête de série a remporté sept titres du grand chelem, dont cinq sur le gazon londonien.

Au prochain tour, elle fera face à la Britannique Johanna Konta (no 7).

En juin dernier, Williams a été impliquée dans un accident de voiture qui a causé la mort d'un passager de l'autre véhicule.

Muguruza et Konta poursuivent leur route

L'Espagnole Garbine Muguruza a été la première joueuse à se qualifier pour les demi-finales après sa victoire face à la Russe Svetlana Kuznetsova (8e) en deux manches de 6-3 et 6-4.

La finaliste en 2015 a signé sa quatrième victoire de suite sur Kuznetsova, qui ne l'a battue qu'une fois en cinq matchs.

La Russe, championne des Internationaux des États-Unis en 2004 et de ceux de France en 2009, effectuait son retour en quarts de finale à Londres 10 ans après son dernier passage à cette étape.

C'est la première fois que Muguruza (no 15) réintègre le dernier carré d'un tournoi majeur depuis son titre à Roland-Garros l'année dernière.

Elle affrontera l'Américaine Coco Vandeweghe (25e) ou la Slovaque Magdalena Rybarikova (87e) pour une place en finale.

