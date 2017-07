La dernière et quatrième saison de 19-2 en anglais sera diffusée à CTV

La diffusion de la quatrième saison de huit épisodes commencera le 31 juillet prochain. Il s'agit d'épisodes originaux par rapport à la version québécoise dont la diffusion s'est arrêtée après la troisième saison.

Chaque épisode sera offert une journée en avance en ligne sur Crave TV.

À lire aussi : Sur le plateau de 19-2… en anglais

Basée sur la série québécoise du même nom, écrite par Réal Bossé et Claude Legault (qui jouaient aussi les rôles principaux), 19-2 mettait en vedette Adrien Holmes et Jared Keeso dans les rôles des policiers et partenaires Nick Barron et Ben Chartier. Les deux acteurs ont chacun gagné un prix Écran canadien meilleur acteur dans une série dramatique pour leur rôle. Adrien Holmes a obtenu le prix en 2017 et Jared Keeso en 2015.

La trame de la quatrième saison de 19-2 parle du système de corruption à Montréal.

Deux actrices s'ajouteront à la distribution : Aiza Ntibarikure qui jouera une policière Roxanne et Sagine Semajuste qui sera Farah, une travailleuse sociale. Des acteurs québécois font aussi partie de la distribution depuis le début : Maxime Roy, Laurence Leboeuf et Benz Antoine, le seul acteur à reprendre son rôle de Tyler de la série en français.