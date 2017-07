Dominique Tovell heureux au pays des Alouettes

Un texte de Michel Chabot

Tovell chausse les crampons de Bear Woods qui excellait au milieu de la deuxième ligne de la défense montréalaise.

Au camp d’entraînement, il a cependant dû supplanter Anthony Sarao, pressenti à l’origine pour jouer à cette position.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre, se souvient-il. Je voulais tout simplement donner tout ce que j’avais. C’est une bénédiction pour moi, j’en suis reconnaissant. »

L’athlète de 25 ans, qui a été membre des Saints de la Nouvelle-Orléans l’année dernière, s’adapte étonnamment bien au football canadien. Il a réalisé 18 plaqués en trois matchs, le deuxième total au sein des Alouettes.

Peu importe où tu joues, le gazon est vert et le ballon est brun. Mais c’est différent, particulièrement avec tout ce mouvement sur la ligne de mêlée. Mon plus gros défi est de suivre toute cette action. Pendant les entraînements, je cours sans cesse en espérant améliorer ma forme physique.

Tovell est fier de faire partie d’une brigade défensive qui se montre solide malgré un grand nombre de blessures.

« Il faut féliciter les entraîneurs qui enseignent l’ensemble de la stratégie défensive à tous les joueurs, soutient Tovell. Quand un joueur tombe, un autre est prêt à le remplacer.

Hebert, un mentor

Le jeune secondeur a le bonheur de jouer aux côtés du vétéran Kyries Hebert. Le hasard aura voulu que les deux hommes aient porté l’uniforme des Ragin' Cajuns de l'Université Louisiana–Lafayette.

« Oui, une décennie plus tard. Il est de la région de Lafayette et je viens du Mississippi, l’état voisin de la Louisiane. J’ai aimé mon expérience là-bas, c’était un changement de culture.

Ensemble, ils ont développé une grande complicité, une relation quasi fraternelle.

Il ne me lâche pas. Si je fais une erreur, il me le fait savoir et si j’éclate un demi, il me félicite. J’en suis heureux et reconnaissant et je suis sûr qu’il apprécie son rôle autant que moi.

Dominique Tovell