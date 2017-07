Just For Laugh rendra hommage à Jim Carrey

Si Jim Carrey fait carrière à Hollywood, il a la double nationalité, américaine et canadienne, car il est né à Newmarket en Ontario.

Le comédien de 55 ans a connu la célébrité grâce à ces rôles dans Ace Ventura, détective pour chiens et chats, Le masque et La cloche et l'idiot.

Jim Carrey sera aussi au festival le 27 juillet, afin de discuter de sa nouvelle série, I'm Dying Up Here, en compagnie du producteur délégué Michael Aguilar et des acteurs Ari Graynor, Al Madrigal, Erik Griffin, Andrew Santino, RJ Cyler, et Clark Duke.

Plusieurs autres artistes recevront des prix Just for Laugh. L’animateur de The Daily Show, Trevor Noah, se verra remettre celui d’humoriste de l’année (Comedy Person of the Year.). Kenya Barris, cocréateur de la série d'ABC Black-ish, recevra le prix de l'auteur de l’année (Comedy Writer). Craig Ferguson, animateur de Celebrity Name Game et The Late Late Show, recevra pour sa part un hommage pour sa carrière (Alumni tribute).

Trevor Noah Photo : AP Photo

Mike Birbiglia (Stand-Up Comedian of the Year) et Ali Wong (the Breakout Comedy Star), de la série Baby Cobra sur Netflix, seront également honorés.

La remise des prix aura lieu durant la tenue du festival qui fête ses 35 ans cette année. Tous les récipiendaires seront présents.