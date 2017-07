Pierre Turgeon accepte un poste avec les Kings

Turgeon, originaire de Rouyn, fera donc ses débuts à un poste d'entraîneur dans la Ligue nationale de hockey aux côtés de Dave Lowry, Don Nachbaur et l'instructeur des gardiens Bill Ranford, qui amorcera sa 12e saison avec la formation californienne.

« Pierre a connu de grands succès en tant que joueur et possède un riche passé en matière de hockey. Il apporte beaucoup d'énergie, de passion et de connaissances à son travail, en plus de beaucoup d'enthousiasme », a écrit John Stevens dans le communiqué des Kings.

Âgé de 47 ans, il occupe le 38e rang dans l'histoire de la LNH avec une récolte de 515 buts et 1327 points au fil dune carrière de 19 saisons.

Turgeon a été le tout premier joueur réclamé lors du repêchage en 1987 par les Sabres de Buffalo. En octobre 1995, il a été échangé aux Islanders de New York.

Il y a connu sa meilleure campagne en 1992-93, amassant 132 points, dont 58 buts, en 83 matchs.

Lors de cette même saison, il a remporté le trophée Lady-Byng, remis au joueur le plus gentilhomme. Il a aussi connu une campagne de 106 points (40-66-106) avec les Sabres de Buffalo en 1989-90.

Turgeon a ensuite été envoyé des Islanders au Canadien de Montréal le 5 avril 1995 avec Vladimir Malakhov en échange de Kirk Muller, Mathieu Schneider et Craig Darby.

Avec le Tricolore, Turgeon a participé à 104 rencontres, inscrivant 50 buts et 77 mentions d'aide pour 127 points. En 1995-1996 avec le Tricolore, il a terminé l'année avec 96 points, dont 38 buts en 80 matchs.

Quelque 18 mois après son arrivée à Montréal, il est cédé aux Blues, en compagnie de Craig Conroy et Rory Fitzpatrick, en échange Shayne Corson, Murray Baron et un choîx au repêchage.

Il a aussi joué avec les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado.

Turgeon a pris sa retraite à l'issue de la saison 2006-2007.