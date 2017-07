La voix de Dolan dans Valérian et la cité des mille planète, de Luc Besson

Le réalisateur et acteur québécois doublera la voix de Valérian, interprété par Dane DeHaan. Xavier Dolan a confirmé la nouvelle sur Twitter au cours du week-end.

Dane DeHaan (Valérian) et Cara Delevingne (Laureline) dans « Valérian et la cité des mille planètes » Photo : Les Films Séville

Dolan a une longue expérience en doublage de films, dont ceux de la série des Harry Potter, où il prêtait sa voix au personnage de Ron Weasley. Il a également participé au doublage en français des films Hunger Games et Twilight.

Il avait déjà fait le doublage des personnages de Dane DeHaan dans les productions A Cure for Wellness, The Amazing Spider-Man 2 (L'extraordinaire Spider-Man 2) et Devil's Knot (Noeud du diable).

Valérian et la cité des mille planètes sort en salle en Amérique du Nord le 21 juillet. Dane DeHaan et Cara Delevingne, dans le rôle de Laureline, interprètent les deux agents spatiotemporels en vedette dans la série de bandes dessinées créée par le scénariste Pierre Christin et le dessinateur Jean-Claude Mézières.

Depuis les débuts de la série en 1967, les albums de Valérian et Laureline, dont l'histoire se déroule au 28e siècle, se sont écoulés à plus de 10 millions d'exemplaires et ont été traduits en 21 langues.