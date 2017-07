La tournée de Jay Z s’arrêtera à Montréal et à Toronto en novembre

L’artiste sera également en spectacle à Edmonton et à Vancouver, respectivement les 9 et 11 décembre prochain.

Son treizième album, 4:44, est sorti depuis 10 jours. Il s'agit de son premier en quatre ans. Dans ce nouvel album intime, le rappeur s’excuse auprès de sa femme, la chanteuse Beyoncé, de l’avoir trompée. Il y soutient aussi sa mère dont il parle de l’homosexualité. L'album sort quelques jours après la naissance de ses jumeaux le 18 juin dernier. Le couple Jay Z et Beyoncé a aussi une fille de 5 ans.

Une tournée de 31 concerts

La tournée, qui commencera le 27 octobre à Anaheim en Californie et se terminera le 21 décembre à Los Angeles, s'arrêtera dans 31 villes aux États-Unis et au Canada.

Les billets seront en vente à partir du 14 juillet.

Avant cette tournée, Jay Z sera à l’affiche de deux festivals : Made in America à Philadelphie et The Meadows à New York.

Il y a quelques mois, le rappeur et producteur a retiré son catalogue musical de Spotify.

Jay Z a été le premier rappeur nommé au Panthéon des auteurs-compositeurs. Les artistes y sont admissibles après avoir écrit des chansons à succès pendant au moins 20 ans. Jay Z a lancé son premier album, Reasonable Doubt, en 1996.