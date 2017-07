Kerber tombe, Ostapenko en quarts de finale à Wimbledon

Kerber, finaliste de l'édition 2016, devait atteindre à nouveau la finale pour avoir une chance de conserver son trône qui reviendra à la Roumaine Simona Halep (no 2), toujours en lice, ou à la Tchèque Karolina Pliskova (no 3), éliminée dès le 2e tour.

Muguruza affrontera la Russe Svetlana Kuznetsova (8e) pour une place en demi-finales.

Cette dernière a battu un peu plus tôt la Polonaise Agnieszka Radwanska (10e), finaliste en 2012, 6-2, 6-4.

Just look at what it means...@GarbiMuguruza prevails over No.1 seed Angelique Kerber in a match of the tournament contender #ManicMonday pic.twitter.com/ia2C9aENh5