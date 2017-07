Les Blue Jays écrasés avant la pause du match des étoiles

Les Astros ont explosé avec cinq points dès la deuxième manche et n'ont plus eu à regarder en arrière. Des circuits en solo de Yuli Gurriel et Carlos Correau ainsi qu'une frappe de deux points de Jose Altuve ont mis la table pour cette victoire sans équivoque.

Le lanceur partant des Jays J.A. Happ a quitté le monticule après quatre manches de travail. Il a accordé six points, dont deux mérités, sept coups sûrs et trois buts sur balles avant que les releveurs ne tentent de mettre fin à l'hémorragie.

Mais la descente aux enfers s'est poursuivie.

Lucas Harrell (trois points en deux manches), Aaron Loup (quatre points, dont trois mérités, sans retirer un seul frappeur), Ryan Tepera (deux points en une manche) et Joe Biagini (quatre points en deux tiers de manche) ont tous failli à la tâche.

L'artilleur Jeff Beliveau est le seul du groupe à ne pas avoir fait les frais de la redoutable attaque des Astros. Il a oeuvré durant une manche sans rien donner à ses rivaux.

« Je suis déçu, a affirmé Happ. Je n'étais pas très bon aujourd'hui contre une équipe qui ne vous donnera pas de chance. C'est dommage. »

Correa a réussi son second coup de circuit de la rencontre face à Tepera. Il a bouclé le match avec cinq points produits et quatre coups sûrs en cinq apparitions à la plaque. Le receveur Evan Gattis, pas en reste, a produit quatre points, dont trois à l'aide d'une claque de quatre buts.

« Je me sentais bien au bâton aujourd'hui et j'espère poursuivre sur cette lancée en deuxième moitié de saison, a affirmé Correa, l'un des six membres de Astros qui ont été invités au match des étoiles, présenté mardi à Miami. De un à neuf dans notre formation, nous pouvons faire des dégâts. Nous l'avons prouvé aujourd'hui contre un bon lanceur comme Happ. »

La défense a écopé de trois erreurs durant la confrontation qui s'est échelonnée sur 3 h 24 min.

Ezequiel Carrera a marqué l'unique point des Jays en fin de neuvième manche. Son circuit en solo a privé les Astros d'un blanchissage.

En raison de la pause du match des étoiles, les formations des ligues majeures seront en congé jusqu'à vendredi. Les Torontois profiteront donc de quatre journées de congé pour oublier ce revers, avant d'affronter les Tigers, à Détroit.

La prochaine confrontation des Blue Jays au Centre Rogers aura lieu le 24 juillet contre les Athletics d'Oakland.