Le Canada couronné champion au mondial U-19 de basketball

R.J. Barrett a notamment fourni 18 points et 12 rebonds dans la victoire. Il a été nommé joueur le plus utile du tournoi. Son père Rowan Barrett avait également représenté le Canada sur la scène internationale.

Les experts voient le jeune homme de 17 ans comme un espoir de premier plan au repêchage 2019 de la NBA.

C'était la première fois en 10 participations que le Canada était en lutte pour une médaille.

R.J. Barrett (no 6) Photo : Canada Basketball

Le match avait commencé lentement pour le Canada, mais une séquence de 12 points sans réplique a permis aux Canadiens de se construire une avance qui a tenu jusqu'au bout. À la mi-temps, le Canada avait l'avantage 51-36.

David Albright Okeke a été le plus productif des Italiens avec 14 points et 10 rebonds. Tommaso Oxilia et Lorenzo Penna ont chacun ajouté 12 points.

Les Canadiens Nate Darling et Abu Kigab ont chacun ajouté 12 points au tableau pour les nouveaux champions.

Kigab et Barrett ont été nommés dans l'équipe d'étoiles du tournoi.