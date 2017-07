Avec Glow, Netflix nous plonge dans le monde de la lutte féminine

D'après un texte de Jonathan Ore (CBC)

Ruth Wilder (jouée par Alison Brie) est une actrice en quête de succès, mais à qui on ne donne pas sa chance et encore moins de rôles substantiels. Elle pense trouver une opportunité de se faire en nom en se faisant engager pour un projet plutôt spécial : une série sur la lutte féminine.

Dévoilée sur Netflix le 23 juin, la série Glow s’inspire du véritable G.L.O.W. (initiales de Gorgeous Ladies of Wrestling), émission de télé qui, pendant quatre saisons dans les années 80, a mis en vedette des combats de femmes. L’idée de l’homme d’affaires David McLane à l’époque était aussi inédite que critiquable : faire un spectacle machiste où ces corps-à-corps attireraient les hommes devant le petit écran. L’aventure a duré 104 épisodes.

« La première chose que j’ai faite a été de regarder les épisodes originaux de G.L.O.W. sur YouTube », a raconté Alison Brie dans une entrevue à CBC News. Avant la série de Netflix, la comédienne américaine de 34 ans avait notamment fait parler d’elle pour son interprétation de Trudy Campbell, bourgeoise et mère au foyer quelque peu effacée dans la série Mad Men.

Loin de ses habits de petite fille de riches, elle a dû passer plusieurs semaines sur un ring. Aidée par de véritables lutteurs professionnels, elle a appris à utiliser les cordes, à connaître les positions élémentaires, sans oublier le plus important : comment encaisser les coups sans se blesser. « L’entraînement […] m’a amenée à avoir du respect pour que ce qu’est vraiment la lutte », a expliqué celle qui, comme les autres comédiennes, n’a pas eu de doublure pour la plupart des combats.

Les dix épisodes de la première saison mettent de l’avant le paradoxe que vivent ces aspirantes comédiennes. Elles participent à un projet misogyne, dirigées par un réalisateur médiocre qui leur assigne des rôles stéréotypés faits pour seulement réveiller de bas instincts. « Personne ne respecte une lutteuse, mon ange. Elles sont comme les nains. Tu es un spectacle de foire », dit d’ailleurs l’un des personnages.

Les apprenties lutteuses entourent leur réalisateur dans une scène de la série « Glow ». Photo : Netflix

Pourtant, elles trouvent également dans l’arène une liberté pour s’exprimer, s’affirmer et deviennent le centre de l’attention grâce à la puissance qu’elles dégagent. Ce n’est pas un hasard si compte presque autant de femmes derrière la caméra que sur le ring. Parmi elles, citons la productrice exécutive Jenji Kohan, créatrice d’Orange is the New Black, autre série phare de Netflix centrée sur une bande de filles, cette fois-ci en prison.

La fiction imaginée par Liz Flahive et Carly Mensch (à qui on doit la série Nurse Jackie) arrive à un moment où la World Wrestling Entertainment, principale entreprise de lutte au monde, fait davantage de place aux femmes. Certaines se retrouvent même les têtes d’affiche de grands événements aux côtés d’hommes.

On est loin de la fin des années 90 où les lutteuses étaient étiquetées comme « divas » et combattaient en bikinis. Glow rappelle aussi combien le chemin vers l’autonomisation a été long.