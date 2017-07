Lance Stroll, le petit dernier d’une grande famille

Le film sort en cette année 2017 qui marque le 40e anniversaire de l’équipe britannique en F1.

Le documentaire tire son essence du livre A different kind of life (paru en 1991) de feu Virginia Williams, la femme de Frank williams, qui est décédée en 2013 après une longue bataille de deux ans et demi contre le cancer.

Virginia et Frank Williams Photo : Curzon

Le film, du Britannique Morgan Matthews, raconte l'histoire de l'équipe Williams depuis sa première apparition en F1 en 1977 (avec le pilote belge Patrick Nève) jusqu'à ces dernières années placées sous la direction de Claire Williams, la fille de Frank.

Le documentaire évoque également l'accident dont Frank Williams a été victime sur une route du Var en 1986, qui l’a laissé tétraplégique.

Au cours de ces 40 ans, l’équipe britannique a été une référence du Championnat du monde de F1.

Williams a accueilli quelques-uns des plus grands pilotes qu’ait connus la F1, de Jackie Stewart à Nigel Mansell, en passant par Nelson Piquet, Alain Prost et le regretté Ayrton Senna.

Frank Williams Photo : Curzon

Jacques Villeneuve, le 20e pilote engagé, est le dernier à avoir remporté un titre mondial dans une Williams, la FW19, en 1997.

L'association avec le motoriste allemand BMW a permis à l'équipe d'être à deux reprises, en 2002 et en 2003, vice-championne du monde des constructeurs. Depuis, l'équipe a du mal à retrouver le chemin des podiums.

L'arrivée de Mercedes-Benz comme motoriste en 2014 a donné un nouveau souffle à Williams.

Lance Stroll est le dernier pilote engagé d’une longue lignée de champions et le dernier à avoir offert un podium à Frank Williams : une troisième place à Bakou en Azerbaïdjan le 25 juin.

L’équipe Williams a remporté 114 victoires, neuf titres des constructeurs et sept titres des pilotes. Un palmarès impressionnant

Le 2 mai, l’équipe a célébré ses 40 ans au circuit de Silverstone, en la présence de son fondateur Frank Williams, de ses enfants et de plusieurs pilotes qui ont fait partie de l’histoire de cette famille.

De Felipe Massa (à gauche) à Alexander Wurz (à droite), 40 ans d'histoires Photo : Williams F1

Le Canadien Lance Stroll était là, à gauche sur la photo de famille. Il est le 39e et dernier pilote engagé.

Étaient également présents, entre autres, Felipe Massa, David Coulthard, Riccardo Patrese, Damon Hill, Pastor Maldonado (dernier vainqueur en date, Espagne 2012), Alexander Wurz, Nico et son père Keke Rosberg.

Jacques Villeneuve brillait par son absence. Sa voiture de 1997, la FW19, était à Silverstone ce jour-là avec d'autres modèles construits depuis 1977.

Les trois voitures sur la photo sont la FW07D à six roues de 1982 qui n'a jamais roulé en Grand Prix (4 pneus avant à l'arrière), la FW11 de 1986 et la FW40 de 2017.

Le film Williams permet aux plus jeunes amateurs de F1 de (re)découvrir la passion d’une famille pour la course automobile.