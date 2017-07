Paris, Los Angeles et le CIO près d'un consensus pour 2024 et 2028

Les présidents des comités de candidature angelin et parisien sont arrivés ce week-end dans la capitale olympique de Lausanne en vue de leurs présentations devant les membres du CIO, mardi matin. Le président français Emmanuel Macron s’y rendra lundi pour appuyer les siens.

Dimanche, les deux délégations ont refusé de commenter la possibilité que le CIO attribue les deux éditions des Jeux simultanément en septembre à sa 131e session qui aura lieu à Lima, au Pérou.

L’émergence d’un consensus entre les villes candidates et les dirigeants du CIO avant le rendez-vous péruvien semble toutefois probable.

Paris s’est établi comme favori pour l’obtention des Jeux de 2024 – le centenaire de ses derniers Jeux – depuis que le maire de Los Angeles Eric Garcetti et le président du comité de candidature de L.A. 2024 Casey Wasserman se sont dits ouverts à l’idée de se préparer pour 2028.

Les deux villes doivent néanmoins présenter mardi leurs projets pour l’organisation de plus de 300 compétitions en deux semaines. Une commission d’évaluation du CIO les a qualifiés de remarquables la semaine dernière.

Dans le processus habituel d’attribution des Jeux, le séjour estival en Suisse est un moment crucial d’une lutte féroce.

Mais la course à l’organisation des Jeux de 2024 n’a plus rien d’habituel depuis décembre dernier, lorsque le président du CIO a déclaré que la procédure actuelle fait trop de perdants.

Une attribution simultanée des Jeux le 13 septembre est devenue de plus en plus probable depuis les commentaires de Bach, il y a sept mois.

Avec deux villes de classe mondiale, le CIO profiterait d’une certaine stabilité après des années de dépassement budgétaires pour les hôtes et de défaites politiques pour les candidates potentielles. Pas de risque non plus que la perdante de 2024 refuse de présenter son dossier pour 2028.

Les 95 membres actifs du CIO doivent approuver les projets mardi après-midi, quelques heures après leur présentation par les délégations dans un centre des congrès en banlieue de Lausanne.

Il serait inouï que le conservateur CIO, dot font partie des membres de la royauté européenne et arabe, rejette la proposition qu’a formellement présenté le comité exécutif présidé par Bach le mois dernier.

Le comité a d’ailleurs amorcé dimanche une réunion de deux jours pour se pencher sur d’autres enjeux olympiques.