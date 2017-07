De Grasse gagne le 200 m à Ottawa

De Grasse, médaillé d’argent à Rio au 200 m, a arrêté le chrono à 19,96, avec un vent favorable de 2,7 m/s. L’athlète de 22 ans originaire de Markham a également gagné le 100 m vendredi.

« Je suis plus content de la victoire [que du temps sous les 20 secondes]. Je me sentais un peu fatigué, je n’ai pas l’habitude de courir si tôt dans la journée. »

De Grasse était satisfait du niveau de compétition. Il est difficile pour les sprinteurs de pointe d’atteindre de bons temps s’ils leurs pairs ne leurs soufflent pas dans le cou.

« J’ai dû faire un effort pour me concentrer et être dans le bon état d’esprit pour la course. Mais je suis vraiment content, les gars m’ont réellement poussé. Maintenant, je retourne au travail à l’entraînement, il faut que je travaille la première phase de ma course. »

« Je n’avais rien dans le premier 100 mètres, j’ai dû trimer dur pour rattraper les gars. Je suis content que ma puissance était là, même si la vitesse n’y était pas. Le temps n’était pas si bon que ça. Si je veux gagner à Londres [aux Mondiaux], je crois que je vais devoir battre mon record canadien. »

Le facteur vent a rendu les temps non homologables. Toute vitesse au-delà de 2 m/s rend les temps officiels invalides pour les records ou standards.

Rodney devra donc attendre pour se qualifier pour les championnats du monde. Il était triple champion canadien en titre du 200 m.

Chez les femmes, Crystal Emmanuel a réussi le doublé. Elle a fait un temps de 22,55 s, ce qui aurait été un nouveau record national, n’eut été le vent favorable.

Aucun coureur n'a donc battu la marque de 22,62, établie par Marita Payne-Wiggins, la mère d’Andrew Wiggins, vedette des Timberwolves du Minnesota dans la NBA.

Ben Thorne a gagné le 20 km marche en 1 h 22 min 11,1 s. Evan Dunfee, quatrième à Rio, l’a suivi en 1:23:38,73.