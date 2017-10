Uran triomphe de justesse au Tour de France, Porte victime d'une lourde chute

L'examen de la photo d'arrivée a été nécessaire avant de couronner le vainqueur de la manche courue entre Nantua et Chambéry. Uran a finalement été déclaré gagnant devant le Français Warren Barguil.

Les six premiers coureurs à franchir les 181,5 km ont été crédités d'un temps de 5 h 7 min 22 s. Dans l'ordre, il s'agit d'Uran, Barguil, Froome, Romain Bardet, Fabio Aru et Jakob Fuglsang. Le sextuor a rallié la distance avec une avance de 1:15 sur ses plus proches poursuivants.

Barguil affichait une vive déception sur son visage lorsqu'on lui a fait part du résultat.

« C'est comme ça, je suis vraiment déçu, je pensais vraiment l'avoir passé sur la ligne. J'ai attendu le dernier moment pour lancer le sprint. Je l'ai battu une fois à la Vuelta sur la photo d'arrivée, c'est vraiment dommage. Je pense vraiment l'avoir passé sur la ligne, c'est comme ça », a-t-il commenté.

En guise de consolation, le Breton a endossé le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Porte forcé d'abandonner

Porte a fait les frais d'une sérieuse chute dans la descente du mont du Chat, tout de même conscient à la suite du spectaculaire incident. Il a été pris en charge par les équipes médicales.

« C'était vraiment une mauvaise chute, a déclaré Froome. Mon équipier [Geraint] Thomas a aussi cassé sa clavicule. Ça fait mal à voir, ce n'est jamais une bonne chose. »

Le cycliste de 32 ans était l'un des favoris pour enlever les honneurs. Il semble avoir commis une erreur de trajectoire dans la descente, très technique, avant de faucher dans sa glissade l'Irlandais Dan Martin, qui a cependant pu remonter sur son vélo.

Le Dr Pommerie, médecin en chef de la course, lui a posé une minerve avant de le diriger vers un hôpital, où il a été conduit en ambulance.

Porte s'est classé au 5e échelon du classement cumulatif de la dernière Grande Boucle. Cette année, il a notamment remporté le Tour de Romandie et a terminé au 2e rang du Dauphiné.

Les participants profiteront d'une journée de repos lundi, puis renoueront avec l'action le lendemain au cours d'une étape longue de 178 km entre Périgueux et Bergerac.

Froome détient une priorité de 18 secondes sur Aru après la première portion de cette édition du Tour de France. Suivent dans l'ordre Bardet et Uran à 51 et 55 secondes.