Nelsan Ellis, acteur de la série True Blood, est mort

Il avait joué le rôle du cuisinier gai doté de pouvoirs médiumniques du début à la fin de la série, de 2008 à 2014. Cet univers fantastique où se côtoient vampires et humains avait fait les beaux jours de la chaîne américaine HBO grâce à une adaptation de la série The Southern Vampire Mysteries, romans de Charlaine Harris.

Le succès de True Blood et l’interprétation de son personnage, l’un des préférés des amateurs de la série, avaient permis au natif de Harvey, dans l’Illinois, de percer au cinéma. Outre des rôles dans The Soloist et The Help, il avait joué le révérend Martin Luther King dans The Butler. Ancien élève de la Juilliard School de New York, Nelsan Ellis était également dramaturge et metteur en scène.

À l’annonce de son décès, l'équipe de True Blood a fait part de son émotion. « C’était un véritable privilège de travailler avec Nelsan Ellis, un talent phénoménal et une âme profondément bonne. Je suis dévastée », a ainsi écrit sur Twitter l’actrice Anna Paquin.

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul .@OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 8 juillet 2017

De son côté, le comédien Joe Manganiello a parlé de Nelsan Ellis comme d’une « personne merveilleuse, un pionnier et un artiste unique ».