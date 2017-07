Glenn se lève contre les Tiger-Cats

Après des défaites contre les Alouettes de Montréal (1-2-0) et les Blue Bombers de Winnipeg (1-1-0) en ouverture de saison, les Riders ont finalement brisé la glace dans la colonne des victoires. Les Tiger-Cats, pour leur part, sont toujours en quête d'un premier triomphe.

La troupe de Chris Jones profitera maintenant d'une semaine de repos, tandis que les Ontariens affronteront les Lions de la Colombie-Britannique (2-1-0), vainqueurs des Moineaux 23-16 lors de la troisième semaine d'activités, samedi prochain.

Glenn a utilisé la course pour franchir six verges et inscrire le premier majeur de la rencontre, tard au quart initial. Après que les deux équipes eurent échangé quelques placements, l'ancien quart des Alouettes a repéré Bakari Grant pour un touché de 14 verges qui a permis aux siens de prendre les devants 19-10 en première demie.

Les Roughriders ont creusé l'écart dès leur première possession après la mi-temps. Le vétéran de 38 ans a rejoint Duron Carter sur 8 verges pour porter le pointage à 26-10.

Zach Collaros et son unité offensive n'ont pas été en mesure de suivre ce rythme. Les Tiger-Cats ont passé près de sept quarts sans marquer un touché pour démarrer la saison.

Collaros a finalement guidé son attaque vers la zone des buts lorsqu'il a lancé une passe de 13 verges à Junior Collins. Hamilton a du coup réduit l'écart à 27-20 avec 95 secondes à écouler au troisième quart.

Le deuxième majeur par la course ayant été inscrit par Glenn a donné une confortable priorité de 37-20 aux Riders, ce qui a scellé l'issue de l'affrontement.

Glenn a complété 32 de ses 43 relais pour 380 verges contre 1 interception, réalisée par Justin Rogers. Le demi défensif a parcouru 110 verges à la suite de son larcin pour atteindre la zone payante.

Collaros a quant à lui complété 19 passes en 34 tentatives et a récolté 189 verges de gains.

Le receveur Naaman Roosevelt a été la cible favorite de Glenn. L'ailier éloigné a dominé les locaux en captant 10 ballons pour 167 verges.