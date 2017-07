Bottas l'emporte, Stroll 10e en Autriche

Les pilotes Williams, partis en fond de grille, ont bénéficié d'un départ cahotique du peloton, avec une bousculade au premier virage (abandons de Max Verstappen et de Fernando Alonso).

Felipe Massa et Lance Stroll ont gagné 8 positions dans les premiers tours de l'épreuve. Ils ont été les deux pilotes qui ont le plus progressé, et ont roulé en 9e et 10e positions jusqu'à l'arrivée.

Stroll a dû deux fois défendre son point contre Kevin Magnussen (Haas) puis contre Joylon Palmer (Renault).

Compte tenu des circonstances, les trois points marqués par Massa et Stroll sont un baume pour l'équipe Williams, qui a souffert tout au long du week-end.

Valtteri Bottas a remporté la deuxième victoire de sa carrière. Mais il a eu peur. Sebastian Vettel l'a rattrapé dans les derniers tours, bien aidé par son train de pneus, et il a passé la ligne d'arrivée à 658 millièmes de seconde.

Déjà à Sotchi en Russie, Vettel avait été battu de justesse par Bottas. Moins d'une seconde.

Daniel Ricciardo (Red Bull) a terminé 3e, c'était un cinquième podium d'affilée. L'Australien a lui aussi dû défendre sa place sur le podium face à Lewis Hamilton (Mercedes-Benz), qui a même tenté de le dépasser le dernier tour. Sans succès.

Détails à venir.