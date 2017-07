Les championnats canadiens d'athlétisme à Montréal en 2019 et 2020

La Fédération québécoise en a fait l'annonce, samedi soir.

Les meilleurs athlètes canadiens des catégories juniors et séniors en plus de l'élite nationale en para-athlétisme se donneront donc rendez-vous au Complexe Claude-Robillard, en juillet 2019.

Les championnats canadiens de 2019 serviront à sélectionner les athlètes qui représenteront l'équipe canadienne en vue des Championnats mondiaux, qui auront lieu à Doha, au Qatar. Ceux de 2020 permettront de sélectionner l'équipe qui représentera le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo.

Avec une récolte de six médailles à Rio, en 2016, l'athlétisme canadien a connu ses meilleurs Jeux olympiques depuis 1932. Montréal peut donc s'attendre à voir une compétition relevée et de calibre mondial dans plusieurs épreuves, en 2019 et 2020.

Parmi les 2000 athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles attendus, on retrouvera les têtes d'affiche de l'athlétisme canadien, dont le triple médaillé olympique Andre De Grasse, le médaillé d'or du saut en hauteur Derek Drouin, les meilleurs sprinteurs canadiens aspirant à former le relais du 4 x 100 mètres, ainsi que le Québécois Brent Lakatos, détenteur d'un record mondial en fauteuil roulant.