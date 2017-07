Sécurité des femmes : le président du Festival de jazz de Montréal satisfait

Ces équipes volantes, dont la création a été annoncée le 22 juin, ont parcouru le Quartier des spectacles pour répondre aux éventuels besoins des personnes les plus vulnérables. Des « espaces de tranquillité » ont également été mis en place pour pouvoir s’écarter de la foule.

Début juin, un sondage montrait qu’une majorité de femmes disait avoir été victimes de gestes violents ou offensants lors des événements extérieurs montréalais.

Selon Jacques-André Dupont, qui a tenu une conférence de presse samedi pour faire le bilan du festival, l’initiative a constitué un des grands succès du rendez-vous musical.

Ce projet a notamment ouvert la porte à des discussions publiques et constructives. De plus, très peu d’incidents ont été signalés au cours de cette édition et plusieurs festivalières ont témoigné du fait que les mesures mises en place les ont rassurées.

Jacques-André Dupont, président-directeur général du FIJM