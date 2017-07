Donaldson et Tulowitzki offrent la victoire aux Blue Jays

Les coups de canon de Donaldson et Tulowitzki ont respectivement été réalisés en cinquième et septième manches. Justin Smoak a produit l'autre point des Jays à l'aide d'un double.

Donaldson a atteint le plateau des 150 circuits à son 763e match dans le baseball majeur. Sa première réussite en ce sens a été enregistrée en 2010, alors qu'il était un membre des Athletics d'Oakland.

Russell Martin a également mis la main à la pâte pour offrir aux amateurs torontois une quatrième victoire en cinq affrontements. Ils avaient auparavant vu leurs favoris s'incliner dans cinq rencontres consécutives.

Martin a obtenu deux coups sûrs en quatre apparitions au bâton, en plus de soutirer un but sur balles, et a marqué deux points.

Sur la butte, Marcus Stroman a fait le nécessaire pour maximiser les chances de l'emporter. L'artilleur droitier a oeuvré durant sept manches et a accordé un point, six coups sûrs ainsi qu'un but sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises avant de décrocher son neuvième gain de l'année.

Les Blue Jays disputeront dimanche leur 89e et dernière rencontre avant la pause du match des étoiles. Ils enverront au monticule le lanceur J.A. Happ, tandis que les Astros, eux, feront confiance à Brad Peacock.

Les représentants de la Ville Reine auront l'occasion de remporter cette série de quatre confrontations contre la meilleure équipe de la Ligue américaine.

Les troupiers de John Gibbons auront ensuite quelques jours de repos puis reprendront le collier le vendredi 14 juillet à Détroit.