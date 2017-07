Un texte d’Olivier Tremblay

Foi de l’attaquant Gabriel Balbinotti, de l’académie de l’Impact de Montréal, un match « tactique » attend l’équipe Canada-Québec contre Haïti, qui sera justement l’un de ses trois adversaires en Côte d’Ivoire.

Pourtant, si le jeu de la plus grande ligue nord-américaine, la MLS, essuie une critique, c’est bien celle de sa faiblesse tactique. Certes, le continent a du chemin à faire à ce chapitre. Mais les joueurs sont de plus en plus intelligents, et les entraîneurs aussi.

Un sondage mené auprès des directeurs sportifs du circuit Garber au début de cette saison a d’ailleurs classé Mauro Biello au troisième rang des meilleurs tacticiens de la ligue.

L’Amérique du Nord rattrape-t-elle l’Europe? Lentement, mais sûrement, juge Balbinotti.

« On voit déjà les États-Unis obtenir de bons résultats contre de grosses équipes européennes, ajoute-t-il. Le Canada n’est pas loin derrière eux. »

L’équipe Canada-Québec de l’entraîneur Valerio Gazzola a travaillé fort sur le plan tactique. Le pilote a muni son groupe de trois systèmes, car il est conscient que les Jeux de la Francophonie l’opposeront à des adversaires variés et de haut niveau, du 21 au 30 juillet. La République démocratique du Congo, la France et Haïti, encore, sont au programme.

« Tout d’abord, nous voulons prendre de l’expérience internationale, souligne Gazzola. Les joueurs n’ont pas toujours la possibilité de vivre ça. Ensuite, nous cherchons un bon résultat, mais ça va avec une performance à la hauteur du potentiel des joueurs. »

L’occasion est en tout cas belle de scruter l’efficacité des systèmes québécois et canadien de formation d’où sortent ces joueurs. Mais encore faut-il qu’ils puissent jouer. Cela dit, malgré la disparition du FC Montréal, ils disposent toujours de plusieurs options pour poursuivre leur carrière sur le continent, même si certains doivent encore s’expatrier.

Rencontre avec Thomas Meilleur-Giguère de la sélection Canada-Québec de soccer

Le défenseur Thomas Meilleur-Giguère, capitaine de la sélection, a signé au Fury FC d’Ottawa après une saison au FC Montréal. Lui aussi s’attend à une féroce bataille stratégique aux côtés de coéquipiers de plus en plus redoutables à cet égard.

« Nous sommes capables non seulement de former nos joueurs, mais également de les garder ici, s’enthousiasme Meilleur-Giguère. Ils ont aussi une porte de sortie pour continuer de croître, même si c’est plus difficile sans le FC Montréal. Ça donne un groupe de joueurs de talent qui ont de bonnes chances de percer, que ce soit ici ou en Europe. »

La progression des Canadiens se reflète sur la scène internationale, où l’unifolié vient de célébrer une première victoire en Gold Cup depuis 2011.

Plus que les résultats, c’est l’identité qui est au cœur de la mission du sélectionneur Octavio Zambrano. Trop longtemps, le Canada a ressemblé à une équipe nationale sans grande orientation, sans projet apparent sur la pelouse. Mais Zambrano veut mettre en place une véritable structure qui intègre tous les groupes d’âge.

Déjà, la création des académies de MLS permet à l’entraîneur équatorien de piger dans un bassin de joueurs plus raffinés que par le passé. Beaucoup d’entre eux peuplent les sélections nationales et franchissent les échelons tous ensemble, autre avantage non négligeable.

Gazzola tire lui aussi parti de cette réalité. Le milieu de terrain Pierre Lamothe, s’il a abouti au CS Longueuil après la dissolution du FC Montréal, a néanmoins grandi avec la plupart des joueurs de la sélection Canada-Québec, dont le noyau est principalement issu de l’académie montréalaise.

Ça ne nuit pas à la mise en place tactique.

« Nous nous préparons à un nouveau système de jeu auquel, pour la plupart, nous ne sommes pas habitués, remarque Lamothe. Notre groupe est composé de joueurs qui évoluent depuis longtemps ensemble. Nous nous connaissons bien, et nous avons de bonnes options à chaque position. »